Empoli, è finita con Dionisi: ufficiale l’esonero! Annunciato il suo successore

Empoli, è finita con Dionisi: ufficiale l’esonero dell’allenatore! Individuato il suo successore sulla panchina del club toscano che milita in Serie B

Il club toscano ha preso una decisione definitiva per il proprio futuro sportivo. Attraverso una nota diramata sui propri canali formali, l’Empoli Football Club ha reso noto di aver sollevato ufficialmente Alessio Dionisi dall’incarico di allenatore della prima squadra. L’annuncio ufficiale sancisce inequivocabilmente la fine del ciclo.

Il provvedimento adottato dai vertici societari non riguarda esclusivamente la figura del mister, ma si estende inevitabilmente all’intero gruppo di lavoro che lo ha affiancato nel corso di questa avventura professionale. Insieme a lui, infatti, lasciano la squadra anche i diretti componenti dello staff tecnico, ovvero Luca Vigiani, Paolo Cozzi e Fabio Spighi. La società ha voluto rivolgere a tutti i professionisti coinvolti i più sentiti ringraziamenti per l’impegno profuso e il lavoro svolto, augurando le migliori fortune per i futuri impegni, sia dal punto di vista umano che strettamente sportivo.

La separazione segna un crocevia fondamentale per la stagione della compagine toscana, costretta a cambiare rotta per inseguire i propri obiettivi. L’attenzione si sposta ora immediatamente su colui che è stato designato per raccogliere l’importante eredità sulla panchina. Come ampiamente anticipato dalle cronache sportive della serata precedente, il successore prescelto dalla dirigenza è Caserta.

Prima di poter formalizzare il nuovo accordo e legarsi ufficialmente ai toscani, l’allenatore dovrà completare un passaggio burocratico indispensabile. Attualmente, infatti, il tecnico risulta ancora sotto contratto con il Bari, motivo per cui sarà necessaria una risoluzione anticipata del vincolo in essere con la società pugliese. Soltanto dopo aver completato con successo questa procedura di svincolo, potrà firmare il nuovo contratto, dirigere il suo primo allenamento e prendere in mano le redini dello spogliatoio.

IL COMUNICATO – «Empoli Football Club rende noto di aver sollevato Alessio Dionisi dall’incarico di allenatore della Prima Squadra, ed i componenti dello staff tecnico Luca Vigiani, Paolo Cozzi e Fabio Spighi. A mister Dionisi e al suo staff vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto; al contempo, Empoli Football Club augura al tecnico e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro, sia umane che sportive».

Nel frattempo è arrivata anche l’ufficialità dell’arrivo di Fabio Caserta come nuovo allenatore.

L’ANNUNCIO – «Empoli Football Club comunica che Fabio Caserta è il nuovo allenatore della Prima Squadra.

Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 e questo pomeriggio dirigerà il primo allenamento alle ore 14.30 al Sussidiario del Carlo Castellani Computer Gross Arena.

Fabio Caserta nasce il 24 settembre 1978 a Melito di Porto Salvo. Dopo una carriera da calciatore professionista, inizia il suo percorso in panchina nella stagione 2016/17 come vice allenatore alla Juve Stabia in Serie C. Nel campionato successivo viene nominato tecnico della formazione campana, conquistando poi nell’anno seguente la promozione in Serie B già nel mese di aprile. Con la Juve Stabia guida la squadra anche nel campionato cadetto. Nella stagione 2020/21 diventa il nuovo allenatore del Perugia, centrando al primo anno la promozione in Serie B. Passa quindi alla guida del Benevento, chiudendo la stagione al settimo posto e raggiungendo la semifinale playoff. Il percorso di Fabio Caserta prosegue sulle panchine di Cosenza, Catanzaro, con cui nella stagione 2024/25 raggiunge la semifinale playoff di Serie B, e Bari.»