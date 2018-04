Emre Can tra Juve e Bayern ma attenzione al terzo incomodo

Il centrocampista del Liverpool deve ancora decidere il suo futuro. Emre Can tra Juventus e Bayern Monaco ma c’è anche un’altra ipotesi

Emre Can non ha ancora deciso il suo futuro. Il centrocampista del Liverpool classe 1994 di proprietà del Liverpool è uno dei parametri zero più allettanti d’Europa ed è corteggiato da numerosi club. La Juventus lo insegue ormai da diversi mesi ma il rilancio del Bayern Monaco rischia di mettere il bastone tra le ruote ai bianconeri. Attenzione però a una terza ipotesi che avrebbe del clamoroso.

Secondo Tuttosport non è da escludere che il centrocampista decida di rimanere e di rinnovare con il Liverpool. Klopp ci ha sempre creduto e non ha ai perso di vista di vista il recupero del suo calciatore, attualmente infortunato. Can sta seguendo appassionatamente questo finale di stagione che potrebbe portare il Liverpool in finale di Champions e non ha dato ancora certezze sulla prossima stagione. Il centrocampista ha detto di voler pensare solo al Liverpool per il momento ma la Juve non aspetterà a lungo.