Emre Can-Juve: atto finale. A breve la risposta definitiva

Il centrocampista del Liverpool è vicino alla Juventus ma non ha ancora accettato la proposta. Ore calde per il futuro di Emre Can

Cosa farà Emre Can? La Juventus attende una risposta definitiva da parte del centrocampista del Liverpool. Accantonata la sconfitta contro il Napoli, i bianconeri provano a voltare pagina pensando al futuro. Il centrocampista tedesco del Liverpool è uno degli obiettivi della Juve per la prossima stagione e Marotta e i suoi sperano di convincerlo a sposare il progetto bianconero. La Juve ha messo sul piatto 5 milioni più bonus a stagione per i prossimi 5 anni, un’offerta importante per i parametri bianconeri.

Secondo Tuttosport, a stretto giro di posta arriverà la risposta definitiva da parte del giocatore. L’ultimatum è scaduto ma i bianconeri hanno dato ancora qualche giorno al calciatore, attualmente alle prese con un infortunio. La risposta del centrocampista del Liverpool è data per imminente. Dentro o fuori, sarò solo Can a deciderlo. Il pressing di Manchester City, Real Madrid e Bayern Monaco è costante ma la Juve spera di convincere il calciatore con il suo progetto. Il momento di tirare le somme è ormai alle porte ed entro metà settimana Emre Can dovrebbe dare la sua risposta definitiva alla Juventus: la accendiamo?