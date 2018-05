Per Emre Can Juventus vicinissima, anzi, di più: il tedesco è in panchina nella finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool, poi sarà bianconero

Emre Can è della Juventus, anche se stasera sarà tra i protagonisti di Real Madrid-Liverpool. Il giocatore tedesco di origini turche ha già fissato le visite mediche – e di conseguenza la firma – con i bianconeri, che avverranno subito dopo la finale di Champions League. Emre Can è a Kiev con il Liverpool e stasera guarderà la partita dalla panchina, almeno dall’inizio (per le formazioni ufficiali leggi Real Madrid-Liverpool, finale Champions League 2018: formazioni ufficiali e cronaca in diretta live). Subito dopo la finale, sarà tempo di Juventus. Domani servirà a smaltire la gara in terra ucraina, mentre lunedì per Emre Can Juventus sarà sinonimo di futuro.

Stando a quanto riporta Mediaset Premium, l’accordo tra Can e la Juve è stato raggiunto da molto tempo. Il tedesco sarà a Torino lunedì e farà le visite di rito, poi potrà firmare il suo primo contratto con la Vecchia Signora, probabilmente un quinquennale piuttosto remunerativo, si parla di stipendio da circa sei milioni a stagione. Can è reduce da un infortunio pesante e ha saltato tutta l’ultima parte di stagione, in pratica la panchina in finale di Champions League è il suo vero e proprio rientro in campo dopo l’infortunio di qualche mese fa. Potrebbe essere la sua ultima sfida con i Reds, poi sarà solo Juventus.