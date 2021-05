Eric Garcia torna al Barcellona: «Decisione coraggiosa, ma la migliore»

Eric Garcia ha parlato del suo ritorno al Barcellona dopo l’esperienza al Manchester City

Eric Garcia, difensore ormai prossimo a vestire la maglia del Barcellona al termine del contratto con il Manchester City, ha parlato ai microfoni di Esportiu del suo ritorno in blaugrana.

RITORNO – «Ho pensato al mio futuro, a ciò che penso sia la cosa migliore per me in questo momento. Penso che sia una decisione coraggiosa, ma sono molto convinto del passo che ho fatto».

AGUERO – «Un fenomeno, una macchina da goal. Quanti anni ha? Dimenticatevelo! Il Kun segnerà fino a 100 anni, è una leggenda un mito e un compagno favoloso».