Escalante: «Spero di giocare di più quest'anno. Su Sarri...»

Gonzalo Escalante ha parlato al termine della seduta d’allenamento mattutina. Queste le sue dichiarazioni dal ritiro, rilasciate a Lazio Style Radio:

LAVORO – «Stiamo lavorando tanto, ma siamo felici di essere qui. Sarri è un grande allenatore. La prima amichevole è andata bene. Ora dobbiamo apprendere tutto quello che ci chiede il mister. Piano piano stiamo imparando».

MOVIMENTI – «A centrocampo dobbiamo fare movimenti diversi. Dobbiamo allenarci e piano piano tutto verrà alla perfezione. La palla deve viaggiare molto veloce, ma noi stiamo assimilando molto bene».

DIFFERENZE – «Non so cosa sia cambiato rispetto all’anno scorso. Noi ci alleniamo al massimo e diamo sempre il 100%, facendo quello che ci chiede il mister. Sicuramente lui parla tanto durante gli allenamenti»

OBIETTIVI – «Spero di giocare di più. Vedremo cosa faremo come squadra, ma puntiamo a tornare in Champions. Io mi faccio sempre trovare pronto, anche quando entro a partita in corso».

COPA AMERICA – «Sono felice per la vittoria in Copa America. Lui è un mio amico e se la merita. Poi sono contento per Messi e per tutta l’Argentina».