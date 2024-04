Esonero Allegri, finale terribile ma può ancora giocarsi il rinnovo

La Juve sta andando sempre più a fondo in campionato e Allegri è sul filo di un rasoio per quanto riguarda il possibile esonero

La Juve sta andando sempre più a fondo in campionato e Allegri è sul filo di un rasoio per quanto riguarda il possibile esonero. Il tecnico può ancora contare sulla Coppa Italia per addolcire un finale di stagione terribile e ha come obiettivo il quarto posto.

Come riferisce Gazzetta.it, in quel caso sarebbe difficile mandarlo via (anche se successe una cosa simile a Pirlo), ma con il nodo rinnovo da sciogliere in ogni caso. Non è escluso che il club possa fare un’eccezione per Max cominciando la stagione con un tecnico in scadenza contrattuale, ma di sicuro si proverà a sedersi attorno ad un tavolo per trattare.