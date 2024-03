Esonero Allegri, può succedere subito! Riflessioni in casa Juve

Le ultime sul futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus dopo l’ennesimo risultato negativo

L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione sul futuro di Massimiliano Allegri, infilatosi in questo tunnel di risultati che ormai da più di un mese vede la Juventus in una crisi totale.

Al momento non si può escludere nulla, neanche il fatto che sarà lui stesso a concludere l’annata sulla panchina bianconera. Senza un’inversione dei risultati non è infatti escluso un confronto tra il direttore tecnico Giuntoli, l’amministratore delegato Scanavino e il presidente Ferrero per salvare la qualificazione in Champions, condizione assoluta e non derogabile a niente e nessuno.

