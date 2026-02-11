Esonero Frank, la solidarietà di Arteta: «Allenatore eccellente e uomo straordinario. È una notizia molto triste». Cosa ha detto

Esonero Frank, il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta ha parlato così dell’addio del tecnico del Tottenham. Le sue parole

Vigilia di Premier League ad alta tensione per l’Arsenal. In vista della sfida contro il Brentford, il tecnico dei londinesi Mikel Arteta ha incontrato la stampa per fare il punto della situazione. Tra bollettini medici preoccupanti e scossoni sulle panchine avversarie, le parole dello spagnolo delineano un momento delicato della stagione.

Tegola Merino: stop lunghissimo

La notizia peggiore riguarda senza dubbio Mikel Merino. Il centrocampista spagnolo dovrà restare lontano dai campi per un periodo prolungato a seguito dell’intervento chirurgico. “I dottori sono soddisfatti di come è andato l’intervento, ma stiamo parlando di guarigione ossea”, ha spiegato Arteta con franchezza

Il processo di recupero sarà lento e graduale: “I tempi di cui stiamo parlando sono di mesi: che siano tre, quattro o cinque, non lo sappiamo”. Una perdita pesante per la mediana dell’Arsenal, che dovrà fare a meno del suo metronomo per quasi tutto il resto della stagione. Sorride invece Max Dowman: il giovanissimo talento dell’Academy, su cui Arteta punta molto per il futuro, non ci sarà col Brentford ma “sta molto bene e sarà con noi tra una settimana circa”.

La corsa al titolo e il caso Frank

Inevitabile un passaggio sulla lotta al vertice, dopo la vittoria del Manchester City sul Liverpool che ha agitato i tifosi dei Gunners. Arteta predica calma: “Capisco la frustrazione, ma non possiamo controllare i risultati altrui. Dobbiamo concentrarci su noi stessi e godercela”.

Infine, un pensiero per Thomas Frank. L’allenatore danese è stato esonerato a sorpresa dal Tottenham. “È una notizia molto triste”, ha commentato Arteta. “Thomas è un allenatore eccellente e un uomo straordinario. Gli auguro tutto il meglio”. Un attestato di stima tra colleghi che precede la battaglia sul campo: l’Arsenal non può permettersi distrazioni.