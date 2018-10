Esonero Longo, il Frosinone conferma la fiducia nel tecnico dopo il pareggio casalingo per 3-3 contro l’Empoli

Torna a fare punti il Frosinone: la sfida di oggi contro l’Empoli è terminata 3-3 al Matusa, una partita ricca di emozioni che però non ha visto i ciociari portare a casa l’intera posta in gioco. E la panchina di Moreno Longo resta in bilico.

Secondo quanto riportato pochi minuti fa da Sky Sport, la dirigenza gialloblu ha rinnovato la fiducia nei confronti del tecnico, con la squadra che proseguirà il ritiro in vista della sfida contro la Spal in programma il prossimo weekend. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore…