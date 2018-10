Frosinone-Empoli: 0-0, risultato e partita in diretta live – Serie A 2018/2019

Frosinone-Empoli, 9ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

La nona giornata di Serie A Tim 2018/2019 propone la sfida salvezza tra Frosinone ed Empoli. Allo stadio Benito Stirpe ci sarà l’incontro la penultima della classe e la terzultima. Ciociari con un solo punto in 8 gare al 19° posto e con mister Longo sempre più a rischio esonero, toscani diciottesimi con 5 punti ed ad una sola distanza (al momento) dalla zona salvezza.

Frosinone-Empoli 0-0: tabellino

FROSINONE (3-4-1-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Molinaro; Ciano; Ciofani, Campbell. All.: Longo.

EMPOLI (4-3-1-2): Provedel; Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Antonelli; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc; La Gumina, Caputo. All.: Andreazzoli.

ARBITRO: Orsato di Schio

Frosinone-Empoli: diretta live e sintesi

3′ Cross in area di Zampano che non trova la deviazione di nessuno. La difesa empoleseha spazzato senza problemi.

1′ Via! La partita è iniziata, calcio d’inizio battuto dall’Empoli;

Le due squadre stanno per entrare in campo;

Frosinone-Empoli: probabili formazioni e pre-partita

In casa giallazzurra ancora problemi fisici per Krajnc, Perica, Paganini, Dionisi ed Hallfredsson, mentre mister Longo recupera Maiello, Gori e Capuano dagli acciacchi che li attanagliavano. Questi ultimi due non dovrebbero essere schierati dal primo minuto, quindi in difesa spazio a Brighenti nel 3-4-1-2 scelto. Attacco con Ciano schierato sulla trequarti alle spalle della coppia Daniel Ciofani-Campbell. Vloet scalpita dopo quanto fatto in amichevole in settimana.

Con Mchedlidze e Veseli in condizioni da rivedere, mister Andreazzoli a sinistra sono recupera sia Antonelli che Pasqual. L’ex Fiorentina in difesa trova al suo fianco Di Lorenzo a destra e la coppia Maietta-Silvestre al centro. Nel consolidato 4-3-1-2, in attacco ci sarà Zajc come trequartista alle spalle di La Gumina e Caputo.

FROSINONE (3-4-1-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Brighenti; Zampano, Chibsah, Maiello, Molinaro; Ciano; Ciofani, Campbell.

EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Pasqual; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc; La Gumina, Caputo.

Frosinone – Empoli: i precedenti del match

Negli ultimi dieci scontri diretti, tra Serie A e Serie B, l’Empoli ha trionfato 5 volte, il Frosinone si è imposto in 3 occasioni, di conseguenza 2 sono i pareggi. I gol non sono mancati mai, sono ben 34 le realizzazioni totali, per una media di 3,4 a partita.

Frosinone – Empoli: l’arbitro del match

Arbitro del match sarà l’internazionale Daniele Orsato di Vicenza. Quest’anno dal suo taschino è stato estratto 30 volte il cartellino giallo e mai quello rosso nelle otto gare arbitrate tra Serie A, Nations League, preliminari e fase a gironi di Champions League. La media di 3,75 ammonizioni per gara evidenzia l’equilibrio tra il lasciar giocare ed il redarguire.

Frosinone-Empoli Streaming: dove vederla in tv

