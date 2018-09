Alla prima di Champions Cristiano Ronaldo è una garanzia: in gol da sei anni

Cristiano Ronaldo al debutto con la Juve in Champions League: nella prima della fase a gironi il portoghese ha sempre segnato nelle ultime sei stagioni. Ecco i suoi esordi europei

120 gol in 153 presenze di Champions League: Cristiano Ronaldo è già nella storia della competizione per eccellenza, eppure domani contro il Valencia sarà comunque un debuttante. L’asso portoghese sarà alla prima in assoluto con la maglia della Juventus nel massimo torneo europeo: un evento a suo modo storico, che i bianconeri guardano con un certo ottimismo. Sì, l’ottimismo derivante dall’esperienza di CR7 ovviamente, ma pure da un dato statistico decisamente non di secondo piano: nelle ultime sei stagioni di Champions League, Ronaldo con la maglia del Real Madrid è sempre andato in gol alla prima partita della fase a gironi. Quello dell’attaccante portoghese è ormai quasi un rito che si ripete nel tempo. Domani sera, contro un’avversaria che conosce molto bene, avendola già affrontata tante volte in Liga, può arrivare il settimo esordio europeo bagnato dal gol: un record.

La prima partita in Champions League con la Juve per Ronaldo riporta alla mente anche il debutto nella medesima competizione con la maglia del Real Madrid: era il 15 settembre 2009 e con una doppietta su punizione CR7 contribuì ad asfaltare lo Zurigo (2-5). Non fu invece segnata da nessuna rete, ma comunque molto positiva, la prima assoluta in Champions League, che coincise anche con l’esordio europeo con il Manchester United: 1 ottobre 2003, vittoria contro lo Stoccarda per 1 a 2. Il giovanissimo Cristiano si procura un rigore, poi segnato da Ruud van Nistelrooy, e regala ai suoi un’ottima prestazione. Corsi e ricorsi di una storia che domani partorirà un nuovo importante capitolo.