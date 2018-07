Esordio Cristiano Ronaldo con la Juventus: per la tradizionale amichevole in famiglia dei bianconeri, in programma ogni estate a Villar Perosa, si registra già il tutto esaurito

Esordio Cristiano Ronaldo con la Juventus: si registra già il tutto esaurito. Il fuoriclasse portoghese, reduce dai Mondiali in Russia, sta trascorrendo il suo ultimo periodo di vacanza prima di iniziare ad allenarsi con i bianconeri. Il suo esordio con la maglia della Juve è annunciato da tempo per domenica 12 agosto, nella tradizionale amichevole in famiglia dei bianconeri a Villar Perosa. Come si legge sul sito ufficiale del club torinese, l’attesissima partita è già sold out. Ecco il comunicato odierno diffuso dalla Juventus:

«Domenica 12 agosto, come ogni anno, Villar Perosa ospiterà una delle kermesse più amate dai tifosi bianconeri, la tradizionale amichevole “in famiglia”. Un evento come sempre molto atteso, tanto che la vendita dei tagliandi è già sold-out, e ovviamente soltanto chi sarà in possesso di biglietto potrà assistere alla partita al campo sportivo di Villar, il cui fischio d’inizio è previsto per le 17.30».