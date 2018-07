La Juventus ha deciso: niente Stadium per l’amichevole in famiglia che si terrà a Villar Perosa nonostante la presenza di Cristiano Ronaldo

Niente da fare, i tifosi dovranno rassegnarsi: solo 5.000 bianconeri potranno assistere alla prima in maglia Juve di Cristiano Ronaldo. Il portoghese rientrerà a Torino il 30 luglio per allenarsi, per la prima volta, con una parte dei suoi nuovi compagni (ci saranno i nazionali che non prenderanno parte alla tournée americana) e scenderà in campo, per la prima volta con la nuova maglia, il 12 agosto in occasione del tradizionale appuntamento in famiglia tra Juve A e Juve B.

Si è parlato di un possibile spostamento della sfida da Villar Perosa all’Allianz Stadium per dare modo a tanti tifosi di assistere all’evento e di abbracciare così CR7 ma la Juve, in nome della tradizione, ha deciso di confermare la tappa di Villar Perosa. Niente Allianz Stadium dunque. Saranno solo 5.000 i fortunati a poter assistere dal vivo alla prima di Cristiano in maglia bianconera. Nei prossimi giorni verrà reso noto il piano sicurezza e il programma del 12 agosto sarà ancora più chiaro per tutti i tifosi: la maggioranza del popolo bianconero potrà assistere all’appuntamento a Villar Perosa solo dalla tv.