Espulsione Ederson, Adani critico con l’arbitro Massa: «Un grave errore da parte sua, ecco il perchè»

Espulsione Ederson in Atalanta Inter, le parole di Lele Adani alla Domenica Sportiva: «Secondo me Massa ha sbagliato, ecco il motivo»

Intervenuto dagli studi Rai Sport durante La Domenica Sportiva, l’ex difensore nerazzurro Lele Adani si è soffermato sugli episodi arbitrali di Atalanta Inter in particolare sull’espulsione di Ederson. Secondo lui al centrocampista brasiliano non andava dato il rosso, in quanto per lui erano da sanzionare con un fallo le strattonate di Thuram.

ROSSO A EDERSON? – «E’ molto semplice: ci sono 3 falli di Thuram su Ederson. Fischi fallo e poi non hai nessun problema su un caso di difficilissima gestione. Quello è fallo, è un grave errore di Massa».

SUL ROSSO A BASTONI E SUGLI ALTRI EPISODI – «La cosa più difficile per l’arbitro è la lettura da calciatore. Più riesci a ragionare da calciatore, più riesci a capire la dinamica degli scontri, sui tempi delle giocate, sulla presa di posizione del corpo. Lì si vedono i grandi limiti, o i confini che poche volte l’arbitro riesce a comprendere».