Eto’o annuncia: «Mi candido alla presidenza della Federcalcio camerunense»

Samuel Eto’o si candida alla presidenza della Federcalcio camerunense. Le parole dell’ex attaccante della Sampdoria

Samuel Eto’o, ex attaccante che ha militato anche nella Sampdoria e nell’Inter, ha annunciato la candidatura alla presidenza della Federcalcio camerunense. Le sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb.

«Sono onorato e felice di annunciare la mia candidatura alla presidenza della Federcalcio camerunese. Dopo un’attenta riflessione farmi avanti per amore del mio Paese e passione per il nostro calcio. Sarebbe un onore per me servire un’associazione che mi ha dato così tanto da calciatore».