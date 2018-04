Europa League, andata semifinali: l’Olympique Marsiglia batte il Red Bull Salisburgo. Pareggio per 1-1 in Arsenal-Atletico Madrid

Si sono giocate questa sera le semifinali d’andata di Europa League. Nell’attesa Arsenal-Atletico Madrid, finisce in parità, 1-1, al termine di una partita che gli spagnoli hanno giocato quasi interamente in inferiorità numerica (espulsione di Vrsaljko al 10′); la squadra di Arsene Wenger ha trovato il vantaggio nella ripresa con Lacazette (61′), raggiunta poi nel finale da una rete di Griezmann. Un risultato che sorride alla squadra di Simeone, che può guardare con maggior tranquillità alla gara di ritorno.

Nell’altra semifinale d’andata giocata stasera, l’Olympique Marsiglia ha battuto 2-0 il Red Bull Salisburgo al ‘Velodrome’. Per i francesi sono andati in rete tra i due tempi Thauvin (15′) e N’Jie. Dalle gare di ritorno, in programma giovedì 3 maggio alle ore 21,05, usciranno le due squadre che si affronteranno nella finale di Lione (16 maggio).