Europa League tabellone quarti: ecco tutti gli accoppiamenti per la final eight. L’Inter sfiderà il Bayer Leverkusen

L’Inter rimane l’unica squadra in corsa in Europa League. I nerazzurri sfideranno il Bayer Leverkusen lunedì sera a Dusseldorf, mentre lo United se la vedrà con il Copenhagen. Si stringe il cerchio nella final eight, la squadra di Conte è chiamata all’impresa. Ecco il tabellone completo dei quarti di finale:

Lunedì 10 agosto, ore 21

Manchester United-Copenhagen (Colonia)

Inter-Bayer Leverkusen (Dusseldorf)

Martedì 11 agosto, ore 21