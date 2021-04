Everton, Ancelotti: «Meritavamo di vincere. Sull’Europa…» – VIDEO

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio dell’Everton contro il Crystal Palace. Le sue parole

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio del suo Everton contro il Crystal Palace. Le sue parole.

«Credo che alla fine meritassimo di vincere, abbiamo perso due punti per errori nostri. Devo dire che non siamo stati fortunati: meritavamo di vincere, potevamo farlo e ora dovremo recuperare questi due punti in un’altra gara. Le possibilità di qualificarsi per le Coppe ci sono ancora, siamo dentro la lotta ma ovviamente dovremo essere più concentrati per evitare questo tipo di situazioni. Quando meriti di vincere, devi vincere».