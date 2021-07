Evra scatenato sotto la doccia: «Forza Italia, grande Mancini» – VIDEO

Evra ha pubbicato un video per fare i complimenti all’Italia di Bonucci e Chiellini dopo la vittoria con la Spagna

Patrice Evra tifa Italia. L’ex terzino della Juve, con un divertente video pubblicato su Instagram, ha svelato la sua preferenza per gli azzurri dove giocano due suoi amici bianconeri.

«Buongiorno Italia! La gente mi fa una domanda, Zio Pat, ora che non c’è più la Francia per che squadra tifi? Ragazzi, anche quando c’era la Francia, l’Italia è sempre nel mio cuore. Non sputi nella mano che ti ha dato da mangiare. Quindi complimenti a Mancini, grande Bonu, grande Giorgio. Sì, devo menzionare i miei amici gobbi perché alla fine è sempre l’Italia che vince. Ricordatevi di quando tutto il mondo prendeva in giro l’Italia per la mancata qualificazione ai Mondiali… Quindi ragazzi, fino alla fine, vincerò. Forza Italia».