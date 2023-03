FA Cup, clamoroso fuori il Southampton contro una squadra di quarta serie. Eliminato anche Conte

La FA Cup regala sempre risultati clamorosi: il Grimsby elimina il Southampton, fuori anche il Tottenham di Conte

La squadra di quarta serie inglese ha eliminato i biancorossi in casa per 1-2, mentre gli Spurs fuori con lo Sheffield di Championship. Negli altri risultati vittoria in rimonta del Manchester United sul West Ham e il Burnley sul Fleetwood.