Fabian Ruiz scalpita, Napoli lo attende: «Qui per il progetto, presto il debutto in A»

Il centrocampista Fabian Ruiz non ha ancora fatto il suo esordio in Serie A con il Napoli ma sarà a disposizione dopo la sosta

Fabian Ruiz scalpita e sarà a disposizione del Napoli di Ancelotti già al rientro dalla sosta del campionato di Serie A per gli impegni delle formazioni Nazionali. Il centrocampista spagnolo classe 1996 è stato acquistato questa estate dalla società partenopea per una cifra di 30 milioni di euro, equivalenti alla clausola rescissoria nel contratto con il Betis Siviglia, e ha firmato un quinquennale con il Napoli che lo legherà fino al 2023: «Ho scelto Napoli perché mi volevano, con Ancelotti che mi ha trasmesso fiducia con le sue parole che sono state decisive. Merito è anche del progetto che mi ha convinto e di Albiol e Callejon che mi hanno parlato benissimo di squadra e città. Non vedo l’ora di dimostrare rapidamente perché il Napoli ha puntato su di me e soprattutto che ha fatto bene a farlo» le parole di Fabian Ruiz nel corso dell’intervista rilasciata con La Gazzetta dello Sport.

Nel corso della lunga intervista rilasciata quest’oggi al principale quotidiano sportivo italiano, lo spagnolo classe ’96 ha parlato dei suoi primi passi in quel di Napoli e non vede l’ora di fare il proprio debutto in Serie A con la maglia del club partenopeo: «Sfortunatamente mi sono infortunato proprio prima dell’inizio del campionato, ma sono tranquillo, non ho perso né speranze, né buonumore. Ci vuole pazienza, ma presto arriverà il debutto in A, cosa a cui tengo molto». Conclude Fabian Ruiz parlando del rapporto con la città: «In attesa di giocare sto conoscendo la città di Napoli e devo dire che mi piace davvero molto. Il modo di vivere il calcio, con grande passione e trasporto, mi ricorda quello di Siviglia e per noi calciatori è molto importante, ed in specie a me personalmente, piace e motiva tanto».