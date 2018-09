Cesc Fabregas conteso da Inter e Milan: il centrocampista spagnolo del Chelsea può arrivare a Milano a parametro zero nel prossimo giugno

E’ derby milanese per Cesc Fabregas. Come riporta il Daily Express, Inter e Milan sono pronte a sfidarsi per il centrocampista spagnolo in forza al Chelsea, club con cui il giocatore è in scadenza nel giugno 2019. Così, si profila un colpo a parametro zero per il prossimo giugno: da gennaio, infatti, il calciatore classe 1987 sarà libero di parlare con i club che lo vogliono e accordarsi per un trasferimento nella prossima estate. Sia Inter che Milan monitorano da tempo il centrocampista spagnolo, il quale, in prospettiva, potrebbe lasciare la squadra di Sarri anche per la forte competizione creatasi a centrocampo (soprattutto con l’arrivo di Jorginho) che lo vedrebbe poco impiegato.