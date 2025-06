Fabregas Inter, ore decisive: oggi summit tra tecnico e Como, in caso di esito negativo ecco le alternative

Ore decisive per la pachina dell’Inter: Fabregas è l’indiziato numero uno, ma va abbattuto il muro comasco; intanto i nerazzurri preparano il piano B

Cesc Fabregas è sempre più al centro del progetto Inter, che lo ha individuato come prima scelta per raccogliere l’eredità di Simone Inzaghi. Dopo l’addio del tecnico piacentino, volato in Arabia Saudita, i nerazzurri guardano con decisione all’attuale tecnico del Como. Oggi sarà una giornata cruciale: il catalano incontrerà la dirigenza del club lariano per capire se ci siano margini per liberarsi dal contratto che lo lega al Como fino al 2028. In caso di esito positivo, l’Inter è pronta a ufficializzarlo già nelle prossime 24 ore. A rafforzare l’ottimismo nerazzurro, come riportato da la Gazzetta dello Sport, c’è un colloquio informale avvenuto ieri sera a Londra tra il d.s. Piero Ausilio e Fabregas, nel contesto di un convegno, che ha lasciato trapelare segnali incoraggianti, pur senza alcuna certezza definitiva. Anche se pubblicamente, nella stessa occasione, Fabregas e il presidente del Como, Mirwan Suwarso, hanno ribadito il loro impegno reciproco per un progetto a lungo termine, dietro le quinte qualcosa si sta muovendo: i dirigenti del Como avrebbero infatti già avviato sondaggi per eventuali alternative in panchina.

L’Inter ha fretta: il raduno della squadra è fissato per lunedì e mercoledì si parte per Los Angeles, dove i nerazzurri parteciperanno al Mondiale per club. Marotta vuole chiudere entro il weekend, anche per una questione d’immagine. Il club non vuole presentarsi in California con un allenatore ad interim, e punta tutto su Fabregas per un progetto ambizioso e duraturo. In caso di fumata nera, restano in piedi due sole alternative: Patrick Vieira e Cristian Chivu, soluzioni considerate di riserva ma comunque affidabili. Ora la palla è nei piedi dell’ex regista di Barça e Arsenal: deve decidere se salire sull’ottovolante nerazzurro già quest’estate o rimandare il grande salto al 2026.