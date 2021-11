Faggiano: «D’Aversa a rischio? I punti che abbiamo non ci bastano per stare tranquilli»

Daniele Faggiano, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato prima del match contro il Bologna: le sue dichiarazioni

SAMPDORIA BOLOGNA – «Spero che lo spessore esca in campo. Di parole ne abbiamo fatte troppe. Ora non è il momento di parlare ma di fare i fatti. E gli unici che possono farlo sono i calciatori. Il gruppo è unito e bisogna dimostrare di esserlo sempre stati nonostante delle partite non ci siano piaciute».

D’AVERSA – «Non mi piace parlarne ora perché sembra di essere sempre sotto esame. I punti che abbiamo non ci bastano per stare tranquilli e questo è il motivo per cui dobbiamo fare meglio».