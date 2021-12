Faggiano: «Spiace che le voci su D’Aversa siano uscite prima di una partita delicata»

Daniele Faggiano, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato prima del match contro la Lazio: le sue dichiarazioni

Daniele Faggiano, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato prima del match contro la Lazio. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

RISCATTO – «Penso che ci aspettiamo da noi stessi tutti di più a partire da me stesso. Soprattutto nelle prime partite qualche punto ci è mancato, sono seguite partite non all’altezza del potenziale. È un campionato bello e aperto, non penso ci siano dei problemi. A noi mancano dei punti da fare, ma le altre cose vengono da sole».

FUTURO D’AVERSA – «Affrontiamo una grande squadra in casa nostra. Mi dispiace che queste voci escano il sabato prima di una partita così importante. E vedere un articolo del genere non fa piacere né a chi la segue, né chi lavora per la Sampdoria. Parlerò con chi ha voluto scriverlo. Le chiacchiere non fanno bene all’ambiente».