Fagioli: «Per me è stata una partita emozionante; rivalsa da parte mia? Domanda scomoda, ecco cosa penso»

Nicolò Fagioli ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Fiorentina contro la Juve. Di seguito le sue parole.

PARTITA EMOZIONANTE – «La partita è stata emozionante per me. So che questa è una partita importante sia per la Fiorentina che per la Juve. Sono contento di averla vissuta da ambo le parti e di aver vinto questa gara con i miei compagni».

SQUADRA COMPETITIVA – «Ci siamo trovati molto bene contro il Panathinaikos. Tutti meritiamo di giocare. Sono felice, però, che ci siano giocatori che mettano in difficoltà l’allenatore».

MOMENTO DIFFICILE PER LA JUVE E VOGLIA DI RIVALSA – «Domanda un po’ scomoda. È un momento di difficoltà che hanno, spero che ne escano in fretta. Adesso, però, penso solo alla Fiorentina. La voglia di rivalsa c’è sempre. C’è sempre quella voglia di dimostrarsi importante per quella squadra».