Famiglia Cristiano Ronaldo, un ruolo per tutti: ecco il ‘clan’ CR7 che seguirà a Torino la nuova avventura con la Juventus

Famiglia Cristiano Ronaldo, un ruolo per tutti all’insegna dell’importanza dell’entourage negli atleti di caratura mondiale. Insieme al portoghese, nuovo acquisto della Juventus presentato ieri in conferenza stampa, infatti, a Torino si trasferirà l’intero clan del Pallone d’Oro. Il mito del 7 di Funchal è sbarcato in Italia. Ed insieme a lui lo hanno fatto gli affetti più cari di CR7, praticamente inseparabili anche in vacanza. Dietro il calciatore, infatti, si muove un vero e proprio clan familiare affiatato e composto da persone di estrema fiducia per l’ex Real Madrid.

A partire da mamma Dolores, ieri presente nella Sala Agnelli per seguire in prima fila la conferenza e a cui Ronaldo ha regalato la prima maglietta in bianconero. Lei non rimarrà a Torino perché ha aperto un ristorante a Madeira ma verrà a trovarlo quando potrà. Mamma Dolores, ma non solo. Dalla fidanzata Georgina al piccolo Cristiano Ronaldo Junior. Ma all’esterno di queste figure c’è un vero e proprio staff: da Ricardo Regufe, che a Madrid aveva casa accanto al portoghese e farà lo stesso a Torino, come marketing manager insieme al fratello di CR7, Hugo Aveiro. Così come la sorella maggiore Elma e il marito: lei si occupa della catena di negozi a marchio CR7, mentre lui gli dà una mano nel seguire l’alimentazione. E non poteva mancare certo Jorge Mendes, potentissimo procuratore che lo ha seguito sin dall’inizio della carriera.