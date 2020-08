Fares ad un passo dalla Lazio: vicinissima l’intesa con la Spal

Fares è sempre più vicino alla Lazio. L’intesa tra Lotito e la Spal sembra infatti sulla via di definizione. Le ultime

Dopo il riuscito colpo di Manuel Lazzari, la Lazio fa ancora affari con la Spal. Nella Capitale arriverà Mohamed Fares, esterno sinistro che piaceva molto anche a Fiorentina e Torino.

Lotito, infatti, avrebbe trovato l’accordo per il trasferimento del francoalgerino, che piace molto a Inzaghi per la fascia sinistra. Come spiega il Corriere dello Sport, tra i due club ci sarebbe un’intesa vicina ai 7 milioni di euro.