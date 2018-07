Il Genoa fa sul serio per Andrea Favilli. Bozza di accordo tra il Grifone e la Juventus per il baby bomber bianconero

Andrea Favilli si appresta a lasciare la Juventus per firmare con il Genoa. Il baby bomber bianconero, protagonista con la maglia della Juve durante l’International Champions Cup che si sta disputando in questi giorni in America, non rientra nei progetti immediati della Vecchia Signora. I bianconeri hanno ingaggiato il centravanti classe ’97 dall’Ascoli poche settimane fa, versando 7,5 milioni di euro nelle casse dei marchigiani e dopo poche settimane mettono a segno una nuova e importante plusvalenza grazie all’accordo raggiunto con il Genoa. Il Grifone ha vinto la concorrenza di Porto e Udinese e ha trovato l’intesa con la Juventus e con il giocatore. Nuovo bomber a disposizione di mister Davide Ballardini che potrà contare molto presto su Andrea Favilli. Il centravanti, autore di una doppietta al Bayern Monaco nella prima sfida dell’ICC, sta per diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Genoa.

Il club più antico d’Italia sta infatti per piazzare il colpo. Ieri è arrivata l’offerta che soddisfa la Juventus: prestito oneroso a 5 milioni di euro più altri 7 per il riscatto tra 12 mesi. La Vecchia Signora però manterrà il diritto di riacquisto a cifre importanti: la clausola di recompra potrebbe essere fissata attorno ai 25 milioni di euro. Cifre importanti che permetteranno al Genoa di battere la concorrenza. Il giocatore, attualmente negli States con Massimiliano Allegri e la sua truppa, rientrerà in Italia nella giornata di sabato e qualche ora più tardi potrebbe aggregarsi al gruppo di Davide Ballardini. Prima avventura in Serie A che si avvicina per l’attaccante che è rinato dopo l’infortunio al crociato dello scorso inverno. Prima il trasferimento alla Juventus, poi il passaggio al Genoa. Il Grifone ha piazzato il colpo. Non resta che attendere le conferme ufficiali.