Felipe Melo critica la Juve: «Mondiale? Mi aspettavo molto di più dai bianconeri. I nerazzurri? Devono cambiare mentalità»

Felipe Melo critico nei confronti della Juve: «Mondiale? Mi aspettavo di più dai bianconeri. I nerazzurri devono cambiare mentalità». Le parole

Felipe Melo, ex centrocampista di Juventus e Inter, ha commentato con toni critici l’eliminazione delle sue due ex squadre dal Mondiale per Club. Intervistato da Diretta.it, il brasiliano non ha nascosto la delusione per la prestazione dei bianconeri nella sfida contro il Manchester City, definendola “il punto più basso” della loro avventura nella competizione.

CRITICHE ALLA JUVE – «Mi aspettavo molto di più dai bianconeri perché sono una grande squadra. Poi quando ho visto la partita Juve-City davvero mi ha fatto male. I nerazzurri credo che debbano cambiare un po’ la mentalità. Dopo quello che è successo in finale di Champions League non si aspettavano di perdere la partita così come hanno perso».

INTER – «Il cambio di allenatore è troppo importante. Simone Inzaghi giocava in una maniera, adesso Cristian Chivu gioca in un’altra maniera. Quindi credo che ci voglia anche tempo per loro per tornare a essere quelli che aspettavano. Il tecnico rumeno? Non lo so, è poco per dire perché non ho visto quello che ha fatto l’anno scorso».

IL PERCORSO DAL MONDIALE PER CLUB DI JUVE E INTER

La Juventus, inserita nel Gruppo G con Manchester City, Al Ain e Wydad Casablanca, ha superato la fase a gironi con due vittorie (5-0 contro Al Ain e 4-1 contro il Wydad) e una sconfitta contro i Citizens. Seconda nel girone, ha incrociato agli ottavi il peggior avversario possibile: il Real Madrid, che ha eliminato i bianconeri con un secco 1-0. Nonostante l’uscita precoce, il club ha incassato circa 27,6 milioni di euro dal torneo.

Percorso simile per l’Inter, che ha vinto il Gruppo E davanti a Monterrey, River Plate e Urawa Reds. Ma agli ottavi, la squadra di Cristian Chivu è caduta contro il Fluminense, perdendo 2-0 al Bank of America Stadium di Charlotte. Un’eliminazione che ha lasciato l’amaro in bocca, soprattutto considerando che il Manchester City, potenziale ostacolo nei quarti, era già stato eliminato.