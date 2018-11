Secondo gol allo scadere per il Manchester United, Mourinho in panchina non si contiene e impazzisce

La Juve era pronta a festeggiare qualificazione e primo posto matematico nel girone, Fellaini le ha rovinato i piani costringendo i bianconeri a festeggiare solo la prima cosa. Il Manchester United, infatti, ha superato lo Young Boys negli istanti finali di gara rimandando ogni discorso per il primo posto all’ultima giornata di Champions League. In tutto questo Mourinho si è preso, ancora una volta, le luci della ribalta festeggiando in panchina. Il portoghese se la prende con una borsa di borracce scaraventandole a terra. Tensione? Stress? Non è dato sapere. Quel che è certo è che lo Special One è sempre uno spasso da seguire.