Festa Juventus: incidente per un camion pieno di tifosi bianconeri. Il mezzo ha urtato i cavi del tram, ci sono due feriti gravi

Festa Juventus con un risvolto molto spiacevole. Nel corso delle celebrazioni per lo scudetto bianconero, svoltesi fino alla tarda serata per le vie centrali di Torino, un camion pieno di tifosi con drappi e bandiere si è incastrato nei cavi del tram causando il ferimento di sei persone che vi erano a bordo.

Come riporta il Corriere dello Sport, l’incidente è avvenuto in via Grosseto, all’altezza di via Chiesa della Salute. Al momento, due delle sei persone rimaste ferite sono ricoverate in codice rosso all’ospedale San Giovanni Bosco.