Napoli, il Questore svela: «Stiamo preparando la festa scudetto»

Mancano quattro giornate al termine del campionato, Napoli a -1 dalla Juventus ma in città stanno già preparando la festa scudetto: ecco la rivelazione del Questore Antonio De Iesu

La vittoria di domenica all’Allianz Stadium contro la Juventus ha consentito al Napoli di Maurizio Sarri di portarsi a -1 dalla vetta detenuta dai bianconeri. Il calendario sorride alla formazione partenopea e c’è grande euforia in città in vista del possibile traguardo storico. Celebre per la sua scaramanzia, la città non sembra però aver paura della sfortuna e si porta avanti: il Questore Antonio De Iesu ha svelato che fervono i preparativi per celebrare il successo storico…

Ecco le parole del questore Antonio De Iesu ai microfoni di Calcionapoli24.it: «Come appassionato del Napoli dico che ci avviciniamo ad un evento storico. Dal punto di vista istituzionale stiamo già lavorando per i servizi in occasione dello scudetto ed è un buon viatico. Sarà un evento particolare che sarà vissuto con grande entusiasmo e leggerezza da parte del popolo napoletano. Sono certo che il Napoli conquisterà lo scudetto».