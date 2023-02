FIFA The Best, tutti i premi della serata – LIVE

La Fifa assegna i premi per i migliori calciatori dell’anno. Tutti i dettagli sulle scelte e la cerimonia di Parigi

La FIFA ha organizzato questa sera a Parigi l’usuale cerimonia per eleggere i migliori calciatori del 2022 con i The Best Awards.

22:25 – MIGLIOR 11 – Courtois (Real Madrid); Hakimi (PSG), Cancelo (Man City/Bayern), Van Dijk (Liverpool); De Bruyne (Man City), Modric (Real Madrid), Casemiro (Man United); Messi (PSG), Mbappe (PSG), Benzema (Real Madrid), Haaland (Man City).

22:15 – PREMIO FAIR PLAY – A vincere è Luka Lochoshvili, difensore della Cremonese, che nello scorso campionato austriaco ha salvato la vita all’avversario Teigl dell’Austria Vienna.

22:00 -MIGLIOR ALLENATORE – Vince Lionel Scaloni, ct dell’Argentina campione del Mondo.

21:50 – MIGLIOR GOL – Vince il Puskas Award Marcin Oleksy, calciatore polacco disabile che ha realizzato un’incredibile sforbiciata nel corso di un torneo tra amputati.

21:45 – MIGLIOR PORTIERE – A vincere è Emiliano Martinez dell’Aston Villa, laureatosi campione del Mondo con l’Argentina a Qatar 2022.