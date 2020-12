FIFA The Best, i miglior portieri dell’anno: Neuer favorito per la vittoria

Sono stati resi noti i candidati per il premio FIFA The Best nella categoria legata ai portieri: ecco i nomi tra i quali spicca Manuel Neuer

Sono stati resi noti i candidati al premio FIFA The Best per quanto riguarda i portieri. Non poteva mancare Manuel Neuer che con il suo Bayern Monaco ha vinto sia la Bundesliga che la Champions League.

Ad insidiarlo Alisson del Liverpool campione d’Inghilterra e ovviamente Jan Oblak, straordinario portiere dell’Atletico Madrid.