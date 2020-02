Il figlio di Pelè shock: «Mio padre è depresso, non esce più di casa»

Dichiarazioni sconcertanti del figlio della leggenda del calcio Pelè, dopo l’operazione all’anca: ecco le parole di Edinho

Edinho, il figlio di Pelè, ha rilasciato un’intervista ai colleghi di GloboEsporte.com. L’ex calciatore ha svelato i problemi che affliggono suo padre, che attualmente soffre di disturbi depressivi.

«Mio padre è in imbarazzo, non vuole uscire in strada, farsi vedere, praticamente non lascia mai la casa. Ha questo problema di mobilità, che finisce per provocare una certa depressione. Lui è sempre stato una figura così imponente, e oggi non può più camminare correttamente. Ma va bene, a parte questo e i problemi dovuti all’età. Non può camminare normalmente, ma solo con il girello. È persino migliorato un po’ rispetto all’uscita più recente, ma ha ancora molte difficoltà a camminare. Per questo motivo, ha perso la voglia di uscire di casa».