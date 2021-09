Figo: «United scelta giusta per Ronaldo. Se fosse andato al City...»

Figo, ex calciatore, ha rilasciato queste dichiarazioni, parlando così di Cristiano Ronaldo e l’addio alla Juve

Ai microfoni di GiveMeSport, Luis Figo ha parlato così del ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United. Le sue dichiarazioni.

«Penso che il Manchester United sia l’opzione migliore per Cristiano, perché è un posto che conosce. Ha già una storia nel club, i tifosi lo adorano ed è il posto migliore dove trascorrere l’ultimo tratto della sua carriera. Se avesse firmato per il City, avrebbe avuto più problemi per ottenere il consenso dei tifosi».