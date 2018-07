Infortunio Perisic, brutte notizie per la Croazia: l’esterno offensivo ha un problema alla schiena, in dubbio la sua presenza nella sfida contro la Francia

Infortunio Perisic, tegola per il commissario tecnico croato Dalic. E’ tutto pronto per la finale dei Mondiali 2018, che vedrà contrapposte domenica 15 luglio 2018 allo Stadio Luzniki Francia-Croazia, che hanno rispettivamente superato in semifinale Belgio e Inghilterra. Ma c’è grande ansia in casa vatrena, con l’esterno offensivo dell’Inter che è alle prese con qualche acciacco fisico…

Secondo quanto riportato dalla stampa francese, Ivan Perisic deve fare i conti con un infortunio alla schiena. Decisivo nella sfida contro l’Inghilterra con un gol e con l’assist decisivo per il 2-1 di Mandzukic, il numero 4 biancorosso è uscito dal campo malconcio e lo staff tecnico croato lo ha curato subito con un impacco di ghiaccio. In dubbio la sua presenza nella sfida finale di domenica, attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore…