Il bilancio Fininvest 2017 può far sorridere Berlusconi: la holding della famiglia ha chiuso l’esercizio 2017 con un utile netto di 687 milioni

Silvio Berlusconi ha un motivo per tornare a sorridere. Se il “suo” Milan da un po’ di tempo gli regala più dolori che gioie, la holding della famiglia Berlusconi, la Fininvest, cui fa capo il controllo di Mediaset e Mondadori e la partecipazione in Banca Mediolanum, ha chiuso l’esercizio 2017 con un utile netto consolidato di 687,7 milioni, a fronte della perdita di 120,2 milioni del 2016. Come riporta Calcio&Finanza, sul bilancio del colosso hanno pesato positivamente la plusvalenza di circa 600 milioni realizzata grazie alla vendita del Milan alla Rossoneri Sport Investment Luxembourg dell’uomo d’affari cinese Yonghong Li. Al netto delle partite non ricorrenti, il risultato netto risulta positivo per 80 milioni, contro i 47 milioni riportati al 31 dicembre 2016. A livello consolidato i ricavi registrati nel bilancio Fininvest 2017 sono diminuiti dell’1% su base tendenziale a 4,997 miliardi.

Nel corso dell’esercizio, la holding della famiglia Berlusconi ha sostenuto investimenti complessivi pari a 862 milioni e ha mantenuto stabile il livello di indebitamento a circa 1,3 miliardi. Sulla base del bilancio appena concluso, l’assemblea della holding ha deciso ieri il ritorno alla distribuzione del dividendo, dopo la sospensione dello scorso anno. La cedola di 91 milioni che sarà incassata da Silvio Berlusconi e dai suoi cinque figli si compone di 45,4 milioni di dividendi (pari all’intero risultato netto di Fininvest spa a livello civilistico, un dato che si confronta con 3,1 del 2016) e di altri 46 milioni che saranno attinti dalla base delle riserve. Un fondo che oggi ammonta a 1,5 miliardi di euro circa.