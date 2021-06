Finlandia, ct Kanerva: «Serata emozionante. Eriksen? Un dramma»

Markku Kanerva, commissario tecnico della Finlandia, ha parlato al termine del match di EURO 2020 contro la Danimarca

«È stata una serata emozionante. Era la prima volta per noi in un torneo importante. Siamo riusciti a ottenere un risultato incredibile, che ricorderemo a lungo per diversi motivi. Malore Eriksen? È stato un incidente drammatico».