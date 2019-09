Finlandia Italia, Mancini alla ricerca di un nuovo Chiellini: Romagnoli verso la panchina, si scaldano Acerbi e Izzo

Alla ricerca del nuovo Chiellini. Mica semplice. Ma questa sera, contro la Finlandia, il commissario tecnico Mancini qualcosa in difesa lo cambierà. In cerca di quella fisicità necessaria per contrastare Pukki e compagni.

Per questo – come riporta La Gazzetta dello Sport – a restare fuori sarà Romagnoli. Con lo stesso Bonucci a rischio. Per l’Italia di questa sera c’è allora Acerbi per ingaggiare i corpo a corpo contro gli attaccanti finlandesi. anche Izzo si scalda.