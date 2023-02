Fiorentina, ancora Commisso: «La semifinale di Coppa Italia per due anni consecutivi non vale niente?»

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno del momento del club viola. Ecco le sue dichiarazioni

ROSA FIORENTINA VALE PIU’ DEL DODICESIMO POSTO – «Sì, ma bisogna dire anche che sia il Napoli che il Milan sono stati buttati fuori dalla Coppa Italia. La semifinale di coppa per due anni consecutivi non vale niente? Napoli e Milan pagano molto di più i giocatori rispetto a noi. La squadra non sta rendendo come dovrebbe, lo ridico che sono amareggiato. Ma non vuol dire che si possa lasciare spazio a certi imbecilli. Hanno chiamato mafioso me, io posso dare loro di imbecilli. Non è possibile che l’Ordine dei Giornalisti faccia comunicati che non valgono nulla. In America queste cose non succedono, solo a Firenze o in Italia».

ATTACCANTI CHE SEGNANO POCO – «Però dovremmo considerare anche Conference e Coppa Italia per contare i gol. Credo sia vero che si fanno pochi gol in campionato, ma ci sono pure le altre situazioni. Non c’è nessuno amareggiato come me per il risultato di ieri sera, però non si può dire che i ragazzi sono eroi un giorno e scarsi l’altro. Ci sono certi giocatori presi di mira, anche prima che inizino le partite. E poi i cori non sono giusti. Non ho molta esperienza in Italia, ma in America questo non succede. E neanche in altre città d’Italia vedo le porcherie che si fanno a Firenze. Non accetto che i ragazzi, l’allenatore e i dirigenti vengano criticati quando a qualcuno fa comodo che succeda. Io so quanto cuore e sangue mettiamo nella Fiorentina. Sapete che oltre 800 persone ci lavorano? Una palla non entra e via di pagelle, ma non è giusto, i ragazzi hanno giocato 90 minuti e bisogna incoraggiarli. Invece di difenderli, all’ultimo se la prendono tutti con loro. Non è giusto».