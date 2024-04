Fiorentina Atalanta, Italiano: «Stiamo dando seguito al percorso»

Vincenzo italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato prima dell’andata della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Mediaset della gara tra la sua Fiorentina e l’Atalanta. Ecco le parole del tecnico viola.

SEMIFINALE – «Non sappiamo come andrà a finire, ci impegniamo in questa coppa come dimostrano gli ultimi risultati. Siamo ancora una volta protagonisti di questa competizione a cui teniamo, oggi sarà difficile. Affrontare in semifinale significa affrontare squadre forti, i ragazzi spero che abbiano il furore giusto»

BEL MATCH – «Tra noi sono sempre uscite partite combattute, avvincenti. Tutte e due le squadre vogliono sempre vincere, sarà cosi anche oggi. Gestire servirà a poco, servirà avere qualità e attenzione che ci è mancata nell’ultima partita»

TROFEO – «Sarebbe una grande soddisfazione. Essere in corsa su tre fronti, come anche lo è l’Atalanta, fa capire che stiamo dando seguito ad un percorso. Ci teniamo per l’ambiente, per il nostro Direttore che non dimenticheremo mai e da qui alla fine vogliamo onorarlo, per tutto ciò che ha dato e bisogna dare qualcosa in più per lui».