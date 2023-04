Fiorentina, Barak: «Europa o Coppa Italia? Vogliamo tutto, ma…»

Le parole di Antonin Barak, centrocampista della Fiorentina, sugli obiettivi della squadra viola in stagione

Antonin Barak ha parlato della Fiorentina ai canali ufficiali del club.

PAROLE – «Siamo troppo contenti, abbiamo il vantaggio che volevamo. La partita non è chiusa, ma è importante portare questo risultato a Firenze e giocare in casa col vantaggio, nel nostro stadio. I tifosi? Incredibile, quando sono entrato per il riscaldamento ero orgoglioso, dà soddisfazione e mi sono goduto ancora di più la partita. Il suo ruolo da collante fra centrocampo e attacco? Sono molto contento qua, sono cresciuto anche grazie ai compagni, abbiamo una squadra molto forte. In questo momento dobbiamo essere competitivi e guardare in alto, la nostra è una squadra forte e stiamo crescendo tutti. In allenamento quando giochi contro Amrabat che non ti lascia un centimetro cresci tanto… E poi in partita mi diverto tanto e gioco con serenità. La nona vittoria? E’ bellissimo, continuiamo così perché abbiamo davanti tante partite che saranno tutte finali. Dovremo essere bravi nelle tre competizioni, vogliamo arrivare in Europa anche col campionato, poi c’è la motivazione per andare a Praga e a Roma per giocare due finali per una stagione da sogno».