Fiorentina, Barone presenta Maleh: «Segnalato già due anni fa»

Il club viola ha ufficializzato l’arrivo di Youssef Maleh dal Venezia. Il dg Barone ne ha parlato così in conferenza stampa

Altro colpo per la Fiorentina, che ha ufficializzato l’arrivo di Youssef Maleh, centrocampista del Venezia (dove è rimasto in prestito fino ad oggi) e della Nazionale under-21 italiana. Il direttore generale Joe Barone, in conferenza stampa, ha parlato così del nuovo arrivo in casa viola:

«Valentino Angeloni due anni fa era ds al Venezia ed ha segnalato immediatamente Maleh, visto che lo conosceva: lo abbiamo seguito in una partita particolare dove fece un gol splendido di sinistro con la Nazionale Under-21. A gennaio ci siamo adoperati per portarlo a casa».