Fiorentina, Brescianini si presenta: «Palladino mi ha consigliato di venire qui, ecco in che ruolo preferisco giocare»

Fiorentina, la conferenza stampa di presentazione di Marco Brescianini: il centrocampista italiano è arrivato ai Viola dall’Atalanta

Il nuovo centrocampista della Fiorentina, Marco Brescianini, ha detto la sua nel corso della conferenza stampa di presentazione ai suoi nuovi tifosi.

LA SCELTA DELLA FIORENTINA – «Ho scelto Firenze perché la storia della Fiorentina parla chiaro. Mi è stato presentato un progetto ambizioso ed interessante, e così ho subito accettato. Voglio ringraziare la famiglia Commisso ed i Direttori per avermi portato in viola».

SPOGLIATOIO – «Ho trovato un gruppo molto coeso, unito, con grandi qualità. Vogliamo tutti dare un svolta. Non vedo l’ora di scendere in campo per dare battaglia».

RUOLO – «Il ruolo che preferisco è la mezz’ala per essere pericoloso nella fase, ma dove c’è bisogno io mi metto. Sono a totale disposizione del Mister».

BONAVENTURA – «Sempre stato un giocatore di riferimento per me».

PALLADINO – «Mi ha consigliato di venire alla Fiorentina. Mi ha detto che Firenze è una piazza incredibile».

LA PARTITA CONTRO IL BOLOGNA – «Sarà una gara molto difficile, giocano tanto uomo su uomo. Il Mister deciderà come preparare al meglio questo match».