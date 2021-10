Fiorentina, Callejon: «Sette anni meravigliosi col Napoli. Per noi sarà un test di maturità»

José Callejon ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Napoli: le parole dello spagnolo

«Per me sono stati sette anni meravigliosi col Napoli, questa partita è importante per me ma anche per la squadra e per i tifosi. Il Napoli fa il miglior calcio del campionato ed è prima in classifica. Per noi è un test di maturità e speriamo di essere all’altezza».