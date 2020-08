Fiorentina, Castrovilli: «Manca poco per l’Europa. Devo ancora migliorare molto»

Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole

«Ho solo 23 anni e la Fiorentina è un club importantissimo con una grande storia ed un grande futuro davanti. Io devo ancora lavorare e migliorare molto, ma darò sempre tutto per questa maglia: la Fiorentina mi ha cambiato la vita».

NUMERI 10 – «Antognoni ho la fortuna di vederlo ogni giorno: ha fatto la storia della Fiorentina e della Nazionale, sarebbe fantastico ripercorrere anche solo un pezzettino della sua carriera. Baggio? Solo due parole: è stato un genio e un artista del pallone».

EUROPA – «Quanto manca? Credo non molto. Anche quest’anno abbiamo fatto un finale in crescendo e sono certo che con un po’ di esperienza in più e qualche innesto potremo fare davvero bene».