Fiorentina: chiusa la trattativa con il Crotone per Ceccherini: le cifre

La Fiorentina avrebbe raggiunto un accordo con il Crotone per il trasferimento del difensore del Federico Ceccherini.

È arrivata pochi minuti fa la fumata bianca nella trattativa tra Fiorentina e Crotone per il difensore Federico Ceccherini. I Viola erano piombati da giorni sul giocatore, classe 1992, e oggi sarebbero riusciti a chiudere l’affare per puntellare la difesa. Al club calabrese andranno tre milioni di euro e una percentuale sulla prossima rivendita del giocatore. Ceccherini, secondo quanto riportato dalla redazione TuttoMercatoWeb.com, potrebbe svolgere le visite mediche con la Fiorentina già nelle prossime ore. Dunque si attende solo l’ufficialità da parte delle società per ritenere concluso il trasferimento.